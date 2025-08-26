NOVITÀ DAL MINISTERO Scuola, nuove regole in classe: stretta sui cellulari e comportamento decisivo per la promozione Il ministro Valditara ha promesso che saranno progettati alloggi a prezzi calmierati soprattutto per chi i lavoratori fuori sede

Scuola, nuove regole in classe: stretta sui cellulari e comportamento decisivo per la promozione.

Manca poco all'inizio dell'anno scolastico. Da settembre saranno introdotte alcune novità. A partire dalla stretta sui cellulari: dopo il divieto alle medie, sarà bandito anche alle superiori. Il voto del comportamento diventa fondamentale: con 5 in condotta arriva la bocciatura, con 6 lo studente verrà rimandato con un compito sui valori della cittadinanza. E il comportamento peserà anche sul voto della maturità: si potrà ottenere il massimo dei crediti con almeno 9 in condotta.

Altra novità sull'esame di Stato: chi rifiuta la prova orale verrà bocciato, una risposta del ministro dell'Istruzione Valditara alla recente scena muta di alcuni studenti in segno di protesta. Cambiano le regole anche per gli studenti sospesi: se per più di due giorni, la scuola dovrà organizzare per gli alunni attività di volontariato con enti del terzo settore. Dal 2026 nuovi programmi scolastici sia alle elementari che alle medie. Buone notizie per chi lavora a scuola: il ministro Valditara ha promesso che saranno progettati alloggi a prezzi calmierati soprattutto per chi tra insegnanti e personale scolastico è costretto a trasferirsi.

