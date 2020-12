Scuola: ok dai Prefetti per la ripresa il 7 gennaio al 50%

"Le prefetture hanno adottato i documenti operativi all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7 gennaio, dell'attività didattica in presenza". Lo annuncia il Viminale, spiegando che "i prefetti hanno tenuto conto anche dell'ordinanza del ministro della Salute che, limitatamente al periodo 7-15 gennaio, riduce la presenza in classe al 50%". Il ministro dei trasporti De Micheli assicura: "Saremo pronti". Esulta il ministro Azzolina: "Ottimo lavoro di squadra".