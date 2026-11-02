LE REAZIONI Scuola Pazzini devastata a Villa Verucchio, CGIL: "Una ferita per tutta la comunità" Proseguono le indagini sul raid di Halloween, sarebbero stati identificati alcuni dei responsabili. Maxi-operazione anche a Rimini contro la criminalità giovanile

Proseguono le indagini su quanto accaduto nella serata del 31 ottobre a Villa Verucchio, quando un gruppo di giovanissimi si è introdotto nella scuola media Pazzini danneggiando arredi e attrezzature, appiccando roghi e rendendo il piano terra inagibile. L’assessora comunale all’Istruzione, Claudia Pazzini, ha parlato di danni per diverse decine di migliaia di euro. I Carabinieri hanno visionato le telecamere della zona per cercare di risalire ai responsabili, e alcuni sarebbero già stati identificati. I presunti autori del raid avrebbero tra gli 11 e i 16 anni.

Sull’episodio si è anche espressa la FLC Cgil, sindacato dei lavoratori scolastici, definendolo “una ferita per tutta la comunità”. Le responsabilità, afferma la segretaria generale Marcella D’Angelo, dovranno essere accertate “senza giustificazioni”, ma la giovane età dei coinvolti, aggiunge, impone di interrogarsi “sul rapporto che i giovani costruiscono con la scuola, con gli adulti e con la comunità”. Un tema, quello del disagio dei giovani, che è entrato sempre più al centro del dibattito politico dopo le devastazioni nelle proteste di piazza delle scorse settimane. E che ha anche attirato un’attenzione sempre maggiore da parte delle Forze dell’Ordine.

Nelle ultime due settimane, in provincia di Rimini, dieci persone sono state arrestate e 51 sono state denunciate a piede libero nell’ambito di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile a livello nazionale. I controlli focalizzati su stazioni, centri commerciali, parchi e zone della movida hanno consentito di contrastare truffe, reati contro il patrimonio e spaccio. Sequestrati quasi 30 kg di stupefacenti, eseguite anche tre espulsioni con accompagnamento alla frontiera di cittadini stranieri. Le attività nel Riminese si inseriscono in un'operazione di polizia giudiziaria "ad alto impatto" coordinata dal Servizio Centrale Operativo e che ha visto il lavoro di 106 Squadre Mobili: in totale in tutta la penisola sono stati arrestati 575 maggiorenni e 69 minori, quasi 1.700 invece i denunciati complessivi.

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