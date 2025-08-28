Scuola, stangata per le famiglie: oltre 1.400 euro per un alunno di prima superiore

Il rientro a scuola si conferma una voce di spesa pesantissima per le famiglie. Secondo i dati diffusi da Federconsumatori, tra corredo scolastico e libri ogni studente costerà mediamente 1.195 euro, con un aumento dell’1,7% rispetto al 2024.

Per il solo materiale – zaini, astucci, quaderni e ricambi – la spesa media sarà di 658,20 euro per alunno, con lo zaino trolley hi-tech tra le voci più onerose. A questi si sommano 537,10 euro per i testi obbligatori e due dizionari, cifra rimasta stabile grazie al calo dei costi alle scuole superiori di secondo grado (–9,2%). Ma per le classi prime la stangata è evidente: uno studente di prima media arriverà a spendere oltre 1.213 euro, mentre per un ragazzo al primo anno delle superiori la spesa complessiva toccherà i 1.467 euro, compresi quattro dizionari (+13% rispetto allo scorso anno).

Le differenze si notano anche sul canale di acquisto: comprare online consente un risparmio medio del 21,6% rispetto alle cartolibrerie e del 3% rispetto alla grande distribuzione.

Ai costi di libri e corredo si aggiunge la tecnologia: tra computer, webcam, microfono, antivirus e programmi base una famiglia spende mediamente 420 euro, cifra che resta quasi invariata rispetto al 2024. Le tabelle di Federconsumatori (vedi allegato) mostrano però come i prodotti rigenerati possano ridurre la spesa di oltre il 38%.

Esistono bonus comunali e regionali per i nuclei a basso reddito, ma – avverte Federconsumatori – non sono sufficienti a coprire spese così elevate. L’associazione chiede da tempo sostegni più ampi, non solo per chi è in forte difficoltà economica, ma anche per i lavoratori che vedono eroso il loro potere d’acquisto.

Qui le tabelle







