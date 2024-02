ISTRUZIONE Scuola: stop ai cellulari anche per lo studio. L'annuncio di Valditara ad un mese dall'istanza sammarinese Il ministro anticipa le linee guida per la scuola: saranno vietati alle elementari e medie. A Gennaio il Consiglio Grande e Generale approvava l'istanza su social e smartphone per i minori

Un mese fa ha avuto ampia eco in Italia il via libera del Consiglio all'Istanza che chiedeva una norma per regolare l'uso di smartphone e social network da parte dei minori. La notizia era stata ripresa da giornali come il Corriere della Sera e il Sole24ore, rimbalzata in parallelo sui siti web con il titolo “Smartphone vietati agli under 11”.

L'istanza – si diceva – è stata approvata raccogliendo il favore di quasi tutto l'arco parlamentare, compreso il Segretario all'Istruzione, e ha avuto il merito di riaccendere l'attenzione sui rischi di un fenomeno sempre più diffuso anche tra i più piccoli. Nell'attesa di capire come e quando si tradurrà in legge, a distanza di un solo mese, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, nell'anticipare al Foglio le nuove linee guida per la scuola, annuncia la stretta su telefonini e tablet all'infanzia, elementari e medie, non consentendone più l'uso per scopi didattici. Il divieto dell'utilizzo del cellulare a scuola risale al 2007 e venne introdotto dal ministro Fioroni, poi l'utilizzo venne consentito solo per fini formativi.

Dunque anche l'Italia pone l'attenzione su quella che per molti è ritenuta un'emergenza educativa e sociale, con bambini sempre più dipendenti dai dispositivi mobili. L'Istanza a San Marino era stata presentata da un gruppo di insegnanti delle medie, preoccupati dai rischi sulla salute dei giovani, invocando «una presa di coscienza, doverosa da parte di qualsiasi Stato che tenga al futuro dei propri cittadini”. L'Italia farà i suoi passi. Ora tocca a San Marino. Un compito, quello di tradurre l'istanza in legge, che probabilmente spetterà al prossimo Governo. Sempre che decida di non lasciarla in un cassetto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: