Scuole più sicure e moderne: nove cantieri a Rimini per l'estate Partono a luglio gli interventi in nove plessi scolastici per migliorare sicurezza, funzionalità e sostenibilità. In arrivo anche nuovi asili, mense e una scuola innovativa a Viserbella.

L’estate si apre con un importante piano di interventi nelle scuole di Rimini. Il Comune conferma che, a partire da luglio, prenderanno il via i lavori in nove plessi scolastici, con l’obiettivo di completare tutto entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

I cantieri riguarderanno opere di manutenzione straordinaria, adeguamenti strutturali e miglioramento degli ambienti per studenti e insegnanti. Tra i principali interventi, quelli nelle scuole dell’infanzia "Il Volo" e "Il Borgo", e nelle primarie "Anna Frank" e "Miramare", dove verranno realizzati consolidamenti e adeguamenti di sicurezza. Nella mensa della primaria di Miramare saranno installati anche pannelli fonoassorbenti per ridurre il rumore.

Alla primaria “De Amicis” verranno accolte temporaneamente due sezioni dell’infanzia "Il Volo", chiusa per lavori urgenti. Alla “Decio Raggi” si riqualifica il giardino per attività all’aperto, mentre alla scuola dell’infanzia “Girasole” si concludono i lavori per il miglioramento energetico e strutturale.

Alla “Fellini”, infine, si interverrà su palestra e copertura. Il piano estivo si aggiunge ai cinque progetti già avviati con fondi PNRR, tra cui la costruzione di tre nuovi asili nido ("Peter Pan", "Pollicino", "Girotondo") e due nuove mense scolastiche. È in fase di approvazione anche l’innovativo progetto della futura scuola primaria “Fai Bene” a Viserbella, pensata come polo aperto alla comunità.

