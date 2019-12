"Scuole Sicure": arrestati due spacciatori a Rimini

La polizia locale di Rimini ha arrestato questa mattina due ragazzi appena maggiorenni, uno di nazionalità ucraina di 18 anni e uno di 19 di nazionalità italiana, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è avvenuto al termine di un indagine innescata dalle informazioni raccolte da altri giovani nel corso dell’attività di controllo che la Polizia compie negli ambiti scolastici per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici nel corso dell’anno scolastico.

Alle 5 di questa mattina due ufficiali e cinque agenti della Polizia, accompagnati dal cane antidroga Jago, hanno fatto irruzione nell’appartamento in cui risiede uno dei due sospettati. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 22 grammi di marijuana già suddivisi e confezionati per lo spaccio, oltre a un bilancino di precisione e 520 euro, probabilmente derivanti dall’attività di spaccio. Una maxidose da 8 grammi di marijuana, invece, è stata rinvenuta a carico dell’italiano.

“Scuole Sicure” è il protocollo d’intesa siglato tra la Prefettura – Utg di Rimini e il Comune di Rimini. In particolare “Cervelli e stupefacenti” è il titolo della campagna informativa progettata dalla Polizia Locale di Rimini in stretta collaborazione con l’unità Dipendenze Patologiche dell’Ausl Romagna. “Con questo progetto – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale Jamil Sadegholvaad – puntiamo ad accrescere la consapevolezza dei ragazzi sui rischi che l’assunzione di sostanze stupefacenti comporta per il benessere psicofisico e anche su tutto ciò che sta dietro all’attività di spaccio organizzata.”