Sea Watch davanti a Lampedusa. Salvini: atto ostile

Precipita la situazione della Sea Watch 3. La nave della ong tedesca battente bandiera olandese e con 42 migranti a bordo da 14 giorni ha forzato l'alt delle autorità italiane ed è ora davanti al porto di Lampedusa. Salvini parla di "atto ostile" e chiede che venga emesso un ordine di arresto per la comandante Carola Rackete. Sul molo schierati i Carabinieri. Passo formale dell'ambasciatore italiano all'Aja, mentre Palazzo Chigi verifica un'eventuale condotta omissiva dei Paesi Bassi.

Negli Usa proseguono le polemiche dopo la foto di padre e figlia migranti annegati nel Rio Grande. Questa "non è l'America", dicono i candidati dem al voto 2020. Gli uffici delle richieste d'asilo chiedono lo stop alla politica 'remain in Mexico'.