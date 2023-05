Seconda giornata al G7: faccia a faccia Meloni-Macron

E' in corso, secondo quanto si apprende da fonti italiane, un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, a margine dei lavori del G7 in Giappone. Il faccia faccia arriva dopo la solidarietà espressa da Macron all'Italia colpita dall'alluvione con un tweet in italiano e in francese nel quale ha assicurato che la Francia è pronta a dare "ogni aiuto utile". L'ultimo incontro a due risale a circa un mese fa a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue.

Seconda giornata ad Hiroshima. I lavori si sono aperti con la sessione plenaria dedicata alla resilienza e alla sicurezza economica e nel pomeriggio si allargherà al confronto con i leader dei Paesi ospiti, invitati dalla presidenza giapponese a rappresentare le prospettive e gli interessi del cosiddetto Sud Globale. Atteso l'arrivo in giornata, forse già nel pomeriggio, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che avrà diversi incontri con i leader. La premier Giorgia Meloni ha proposto di accogliere l'Unione Africana nel G20, mentre - parlando della Tunisia - ha chiesto "maggiore pragmatismo" e "meno rigidità".