Secondo giorno di consultazioni, Zingaretti (Pd) apre la trattativa coi 5 Stelle

Il Pd è unito e si ricompatta attorno al segretario Zingaretti che apre alla trattativa con i 5 Stelle proponendo un programma di cinque punti. Ossia appartenenza leale all'Unione europea, centralità del Parlamento, sostenibilità ambientale, cambio nelle politiche migratorie, svolta delle ricette economiche e sociali. Quindi niente Conte bis e una squadra tutta nuova.

I pentastellati, dal canto loro, si sono riservati di parlare solo dopo l'incontro con il Capo dello Stato che non intende aspettare molto: o Di Maio a breve annuncerà in maniera chiara, prima al presidente Sergio Mattarella e poi pubblicamente, la sua disponibilità a negoziare con il Pd o la strada del voto è tracciata. Il nome di Roberto Fico è gradito ai Dem ma rischia di spaccare il Movimento. E lo stesso presidente della Camera avrebbe comunicato la volontà di voler restare al suo posto. In ogni caso, entro l'inizio della prossima settimana, il Colle vuole avere il nome del futuro Presidente del Consiglio.

Matteo Salvini, che ieri ha riunito i deputati della Lega, prende le distanze dall'ex alleato: "Abbiamo idee che con il M5s non era possibile realizzare, a partire dalla flat tax". E su probabili intese con tutta l'area di centrodestra e con Berlusconi prende tempo: "Ora stiamo lavorando al programma. Prima aspettiamo le decisioni di Mattarella". E ancora: "Sono passati in una settimana dalla Lega a Renzi...Che stomaco che hanno!". Ma poi rilancia sulla Manovra anche per segnare la differenza con i due forse futuri alleati: "Gli altri in queste ore parlano di posti, di poltrone. Noi di Manovra, di come tagliare le tasse e aiutare gli italiani". E sulla legge di bilancio aggiunge: "L'abbiamo pronta, una manovra da 50 miliardi", annuncia davanti a Montecitorio.

Ieri prima giornata di consultazioni al Quirinale: al Colle sono saliti per primi, come consuetudine, la presidente del Senato Alberti Casellati e il presidente della Camera Fico. Mattarella ha anche avuto un colloquio telefonico con Giorgio Napolitano. Oggi sono attesi i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S.