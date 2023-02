Sede consolato francese per Toscana, Marche e San Marino sarà in piazza Ognissanti Nuovo console a Firenze, sviluppare le cooperazioni

"Sono molto felice di aver avuto questo incarico. Firenze è una bellissima città, ci sono tante cooperazioni da sviluppare tra Toscana e Francia. Sono onorato di essere stato nominato console generale della Francia a Firenze. La mia missione è indirizzata verso la comunità francese in toscana e indirizzata verso le istituzioni politiche ed economiche della città". Lo ha detto il nuovo console generale della Francia a Firenze Guillaume Rousson che oggi ha incontrato il sindaco di Firenze Dario Nardella insieme all'ambasciatore francese Christian Masset. La sede del consolato francese per la Toscana, ma anche per le Marche e San Marino sarà in piazza Ognissanti. "Sono consapevole che c'è già un tessuto di legame ma voglio dare una spinta alle cooperazioni", ha spiegato il nuovo console.

