Segrega la compagna in casa: scatta il divieto di avvicinamento per un 72enne

Un uomo di 72 anni, residente a Saludecio, nel Riminese, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico perchè avrebbe segregato in casa la compagna di poco più giovane. La gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha applicato la misura al termine delle indagini dei carabinieri per il reato di maltrattamento in famiglia coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

Secondo la denuncia sporta dalla donna, il 72enne l'avrebbe costretta in casa anche d'estate, con tutte le finestre oscurate per far sì che non fosse vista da estranei. L'avrebbe seguita e in diverse occasioni l'avrebbe picchiata anche solo per aver acceso la stufa in orario "non consentito". Una relazione durata oltre 20 anni, peggiorata negli ultimi mesi. All'inizio dell'anno, la donna aveva ritirato una prima denuncia nei confronti del convivente perché lo riteneva affetto da una patologia psichiatrica per cui mossa a compassione ha pensato di resistere alle vessazioni.

Poi all'inizio di luglio si era confidata con una vicina di casa che a sua volta aveva raccontato tutto ai carabinieri e quando, per l'ennesima volta, era stata vittima di maltrattamento si sarebbe decisa a denunciare. La Procura della Repubblica ha quindi riaperto il fascicolo a carico del 72enne chiedendo e ottenendo l'allontanamento dell'uomo dall'abitazione di famiglia. Il gip ha inoltre stabilito che in mancanza di disponibilità del braccialetto elettronico, l'uomo sia sottoposto ad obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria.