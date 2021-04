Sei Regioni tornano in zona arancione da lunedì, anche l'Emilia Romagna

Sei Regioni tornano in zona arancione, Emilia Romagna, insieme a Piemonte, Lombardia, Friuli, Toscana e Calabria. La Sardegna passa in rosso, dove restano anche Campania, Valle d'Aosta e Puglia. Migliorano i dati, conferma Speranza, il monitoraggio settimanale dell'Istituto di Sanità parla dell'indice di trasmissibilità Rt sceso a 0,92, dallo 0,98 della scorsa settimana, “ma siamo in un contesto ancora complicato – ha aggiunto il ministro della Salute – dobbiamo essere molto prudenti”. Speranza parlerà giovedì alla Camera per una informativa urgente sui vaccini, intanto non finiscono le peripezie per AstraZeneca, l'Ema sta valutando le segnalazioni su un altro raro disturbo, la sindrome da perdita capillare, 5 i casi segnalati, e su eventi tromboembolici in quanti hanno ricevuto il vaccino Johnson&Johnson, finora 4 casi negli Stati Uniti.









A causa dei dubbi su AstraZeneca in Lombardia si registrano rallentamenti per gli over 75. Altro giorno terribile per le vittime da Covid-19, 718, dovute a 258 casi aggiunti dalla Sicilia che ha rivisto i suoi conteggi. L'incremento sui casi totali è di quasi 19mila (18.938), su 362mila tamponi (362.973); calano le terapie intensive (3.603, -60) e soprattutto i ricoveri ordinari, 705 in meno (28.146). Situazione complicata in Germania, dove in 7 giorni sono aumentati del 20% i pazienti di terapia intensiva, ora sono circa 4.500, con l'85% che deve ricorrere alla respirazione artificiale, e aumentano anche i ricoveri nella fascia d'età 35-49 anni. Ciò nonostante è lite nel Paese per il nuovo lockdown che la cancelliera Merkel vorrebbe, al contrario di diversi Laender che spingono per le riaperture.