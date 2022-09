Sei riminesi in Parlamento

Sono sei gli eletti riminesi nel nuovo parlamento. L’uninominale manda a Roma Jacopo Morrone, Lega, alla Camera e Marta Farolfi, Fratelli d’Italia, al Senato. Per il proporzionale entrano in parlamento: Andrea Gnassi, Pd, Mimma Spinelli, Fratelli d’Italia, e Marco Croatti, 5Stelle. Salvo ricalcoli dovrebbe entrare anche Beatriz Colombo, Fratelli d’Italia: Alice Buonguerrieri, prima di lei nel listino, è entrata con l’uninominale. Non ce l’ha fatta, il senatore uscente di Forza Italia Antonio Barboni.

Allargando il campo alla Regione, sono stati eletti alla Camera uninominale Gloria Saccani (centrodestra Forlì- Cesena) e Angelo Bonelli (centro sinistra Imola – Bologna); al Senato uninominale Marta Farolfi (centro destra Rimini – Forlì – Cesena), Alberto Balboni (centro destra Ravenna – Ferrara) e Pier Ferdinando Casini (Imola – Bologna); alla Camera plurinominale Gianni Tonelli (Lega), Ouidad Bakkali (Pd) e Rosaria Tassinari (Forza Italia); al Senato plurinominlae Sandra Zampa (Pd) e Daniela Manca (Pd).