BASSA REGGIANA Selfie sugli argini dei fiumi in piena: intervengono i Carabinieri

Tra le attività dei carabinieri in Emilia, alle prese da ore con i soccorsi alla popolazione colpita dal maltempo, si segnalano anche alcuni interventi nei pressi degli argini dei fiumi per allontanare persone che si fanno selfie, con torrenti in piena sullo sfondo. In particolare, sarebbe accaduto nella Bassa reggiana, in alcuni luoghi e a Castelnuovo Sotto - in via Limido, vicino all’argine del fiume - i carabinieri hanno dovuto fare un apposito servizio per invitare i cittadini ad allontanarsi.

