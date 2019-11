Semaforo verde per il Metromare fra Riccione e Rimini

Sabato 23 novembre il Metromare partirà ufficialmente con le sue corse, su gomma e su un percorso dedicato, fra le stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione. “Prova Metromare” sarà il claim che accompagnerà tutto il primo weekend, col territorio coinvolto nell’avvio di una infrastruttura creata per facilitare gli spostamenti. Saranno alcune classi delle scuole elementari e medie delle due città a salire per primi. È infatti prevista una preview nella mattinata di giovedì 21 novembre alle 10.00.

L’inaugurazione ufficiale sarà invece sabato 23, alle 13.30, con la prima parte in programma al capolinea Metromare in corrispondenza della stazione ferroviaria di Riccione, dove ci sarà il taglio del nastro che avvierà ufficialmente il servizio. Gli ospiti si trasferiranno quindi a Rimini. Sul piazzale antistante il Bike Park è in programma la seconda parte del programma inaugurale con gli interventi delle autorità e il brindisi beneaugurante. Nel frattempo, il Metromare accoglierà gratuitamente tutti coloro che vorranno provare il viaggio. Si potranno anche ammirare le scenografie che le due città, proprio quel giorno, accenderanno in vista delle Feste.