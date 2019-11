CONSUMI Sempre più iniziative green nella Black week

Sempre più iniziative green nella Black week.

Black Week, no grazie! Sono sempre di più le aziende che vanno in controtendenza rifiutando di promuovere il consumismo, che trova nella settimana del black friday il suo apice, e rilancio con iniziative green.

È il caso di Ecoalf, azienda che trasforma in tessuti i materiali di scarto. "Abbiamo bisogno di essere consapevoli e creare meno rifiuti. - spiegano. Rifò, giovane brand pratese di moda ecosostenibile, lancia addirittura il Green Friday: per tutta la settimana devolverà 5 euro per ogni prodotto acquistato, contribuendo alla raccolta fondi di Fashion Revolution, il movimento internazionale per cambiare il modo nel quale i vestiti vengono prodotti e acquistati. Vestiaire Collective invita a sviluppare l'economia circolare.

I più letti della settimana: