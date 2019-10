Senato: chiesto rinvio in commissione su distacco Sassofeltrio e Montecopiolo

La discussione in Aula al Senato, prevista oggi dalle 16.30, riguarderà esclusivamente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche e la loro aggregazione all'Emilia-Romagna, nella provincia di Rimini, e verrà chiesto il rinvio del provvedimento in commissione. E' quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo che si è riunita a Palazzo Madama. Come ha spiegato il capogruppo del Pd Andrea Marcucci, al termine della riunione, "il rinvio è dettato dalla necessità di approfondimenti su documenti che ci sono stati dati e per cui serve un approfondimento ulteriore. Su questa richiesta voteremo oggi in Aula". Infine viene spostata a giovedì (era in calendario oggi), la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.