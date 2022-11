Senato: Domenica Spinelli è segretario della Commissione Affari Costituzionali

Secondo incarico ufficiale per la senatrice Domenica Spinelli, di Fratelli d’Italia, in Senato. Dopo essere stata chiamata a far parte della Commissione Speciale voluta dal presidente Ignazio La Russa, la parlamentare romagnola, già sindaca di Coriano, è stata eletta nella Commissione 1 Affari Costituzionali di Palazzo Madama presieduta dal senatore Alberto Balboni, di Fratelli d’Italia. La Spinelli ricoprirà il ruolo di Segretario.

“Lieta di far parte di una Commissione così importante – ha commentato la Spinelli - tra l’altro guidata dal senatore Balboni del mio stesso partito a cui porgo i miei complimenti e con il quale ho condiviso importanti momenti della campagna elettorale. Come sempre garantirò il massimo impegno nel lavoro che ci accingiamo a svolgere per il bene del Paese”. Inoltre la Spinelli è stata chiamata a far parte della Commissione 10 Affari Sociali, Lavoro e Sanità quale Sostituto Permanente del Sottosegretario Isabella Rauti.