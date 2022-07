Senato: Draghi ai partiti "Siete pronti a ricostruire un nuovo patto di fiducia?"

Un discorso di circa 45 minuti, nel quale Mario Draghi apre uno spiraglio: ma chiede un nuovo patto di fiducia, ammettendo che la sua "scelta (di dimettersi) è stata sofferta quanto dovuta". Nelle comunicazioni al Senato, prende la parola per dire che "l'unica strada, se vogliamo ancora restare assieme, è ricostruire daccapo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità". "Voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto di fiducia?" chiede Draghi ai partiti. "Sono qui solo perché me lo hanno chiesto gli Italiani". Ammette che gli appelli di questi giorni lo hanno colpito: soprattutto quelli dei 2 mila sindaci e del personale sanitario. Alcuni passaggi del discorso vengono punteggiati da applausi della maggioranza, ma non dai senatori penta stellati.



"Il presidente della Repubblica mi affidò l'incarico" di premier con l'obiettivo di affrontare "tre emergenze: pandemica, economica e sociale", "tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel discorso che tenni in quest'Aula feci riferimento all'unità nazionale, che in questi mesi è stata la miglior garanzia di questo esecutivo e della sua efficacia". Così il premier a Palazzo Madama "Gli "italiani hanno sostenuto le misure che di volta in volta abbiamo messo in campo, sono diventati veri protagonisti politiche, penso al paziente rispetto durante le restrizioni della pandemia, della vaccinazione, dell'accoglienza spontanea ai profughi ucraini accolti con affetto e solidarietà. Penso alle comunità locali con il Pnrr: mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano".

Al via nell'Aula del Senato il dibattito sulle comunicazioni de presidente del Consiglio Mario Draghi. Questa fase si protrarrà fino alle 17

Nel video alcuni stralci del discorso del premier