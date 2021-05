NUOVI CONFINI REGIONALI Senato, ok al distacco definitivo di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche Entreranno in Emilia Romagna in provincia di Rimini. Il senatore Croatti (M5S): "Attesa indecente, i cittadini hanno perso fiducia nelle istituzioni"

Senato, ok al distacco definitivo di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche.

Dopo l'approvazione della Camera dei Deputati, anche il Senato ha detto sì con 166 sì, al definitivo distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione all'Emilia Romagna nella provincia di Rimini. Il referendum per il distacco risale a 14 anni fa, per questo Fratelli d'Italia chiedeva una sospensiva ma gli altri gruppi hanno espresso parere favorevole, in particolare il senatore del M5S Marco Croatti ha parlato di “attesa indecente per i quasi 2.500 abitanti dei due Comuni, che hanno ormai perso fiducia nelle istituzioni. Sembrano cose insignificanti – ha concluso – rispetto alla pandemia, ma non lo sono per questi cittadini che aspettano da troppo tempo”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: