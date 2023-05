DISSESTO IDROGEOLOGICO Senatrice Spinelli (FdI): "Non è stata fatta una manutenzione coraggiosa" Sopralluogo della parlamentare e vice-sindaco di Coriano in alcuni comuni colpiti dall'eccezionale ondata di piogge in Valconca e Valmarecchia

La senatrice di Fratelli d'Italia e vicesindaco di Coriano Domenica Spinelli si dice certa che il governo metterà a disposizione le risorse necessarie dando anche i poteri che servono al commissario per gestire l'emergenza e la ricostruzione.

Dopo un sopralluogo nei comuni della Valconca e della Valmarecchia, maggiormente interessati dai dissesti idrogeologi generati dalle piogge eccezionali dei giorni scorsi, per la senatrice Spinelli ora è il momento della collaborazione politica ed istituzionale, mettendo da parte le polemiche. “A Coriano e in Valcona la situazione non è messa malissimo. E' molto peggio – dichiara la senatrice – nella Valmarecchia dove c'erano già molti movimenti franosi in atto e ieri ho potuto verificare coi miei occhi quello che drasticamente è successo in alcuni comuni come Sant'Agata Feltria, San Leo, Casteldelci e anche Novafeltria. Adesso serve un coordinamento con la regione e le province. E' evidente che non è stata fatta una cura e una manutenzione coraggiosa, da parte di tutti gli enti. Questa non vuol essere una polemica ma uno spunto per partire dalla manutenzione ed è chiaro che ci vogliono risorse e procedure più semplificate. Sono sicurissima che il governo che sarà pronto non solo con le risorse ma anche a dare poteri straordinari al commissario che dovrà gestire non solo l'emergenza ma soprattutto la ricostruzione e questo aiuterà tutti gli enti locali che in questo momento sono in ginocchio. Il presidente del consiglio arriverà in Romagna domani ed è la dimostrazione di un'attenzione non solo istituzionale ma anche umana”.

