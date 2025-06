Senigallia, blitz antidroga: due ventenni arrestati con sei chili di stupefacenti in casa

Sei chili di droga nascosti in casa, tra zaini e addirittura il frigorifero. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Senigallia che, al termine di un’attività di osservazione e pedinamento durata giorni, hanno arrestato in flagranza di reato due ventenni del posto. I due, entrambi residenti a Senigallia, sono stati sorpresi nel pomeriggio di venerdì scorso in un appartamento situato nell’entroterra senigalliese, nel territorio di Ostra Vetere, divenuto sospetto per un continuo via vai di giovani.

All’interno dell’abitazione, i militari hanno trovato circa 5 chili di hashish, 600 grammi di marijuana e 100 grammi di cocaina. Quaranta panetti di hashish erano stati nascosti tra gli alimenti nel frigorifero, mentre la cocaina e la marijuana erano occultate in uno zaino, probabilmente pronte per essere consegnate a terzi.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, denaro contante e ritagli di cellophane usati per confezionare le dosi. Parte della droga era infatti già suddivisa e pronta per lo spaccio sul territorio.

Uno dei due arrestati era già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. Entrambi sono stati posti ai domiciliari e il giorno seguente il Tribunale di Ancona ha convalidato gli arresti, confermando la misura cautelare per almeno uno dei due. Considerata la notevole quantità di stupefacente sequestrata, sono in corso indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e verificare l’eventuale coinvolgimento in una rete più ampia di spaccio.