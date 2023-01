MALTEMPO Senigallia, Misa oltre 3 metri: "Salire ai piani alti" La situazione viene monitorata costantemente per un eventuale peggioramento

A Senigallia, considerato il "livello del fiume Misa ancora in crescita è necessario limitare gli spostamenti alle effettive necessità e rimanere in casa fino alla comunicazione del termine della fase di emergenza". E' l'avviso del Comune ai cittadini tramite la propria pagina Fb: l'invito è evitare spostamenti per almeno le prossime tre ore, prestare molta attenzione, restare in casa e portarsi ai piani alti. Alcuni sottopassi si sono allagati in città e sono state chiuse altre strade nella zona a scopo precauzionale. Intanto il casello autostradale A14 sia in entrata che in uscita è chiuso. In alcuni negozi del centro, vicino al fiume, ci si prepara montando paratie di protezione per impedire l'eventuale allagamento.

