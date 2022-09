ALLUVIONE Senigallia: proseguono le ricerche dei dispersi, rinvenuto zainetto di Mattia

Proseguono le operazioni di ricerca degli ultimi due dispersi tra Ostra Vetere e Barbara, dopo l’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito gran parte delle Marche, in modo particolare nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Fermo e Macerata. I sommozzatori dei Vigili del fuoco continuano a perlustrare l’alveo del fiume Nevola (vedi video). Ieri è stato trovato lo zainetto da scuola di Mattia, il bambino di 8 anni, che risulta disperso. Lo zainetto, riconosciuto dai familiari, è stato rinvenuto, a quanto si è appreso, a circa 8 chilometri di distanza dal punto in cui il bimbo era stato travolto dall'acqua, che lo aveva strappato dalle braccia della madre.

Sono 400 i vigili del fuoco impegnati, con rinforzi dal Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, per prestare soccorso alla popolazione, per rimuovere il fango, liberare le strade, tagliare gli alberi abbattuti e per gli allagamenti.

Intanto a Senigallia, sono 9.500 i residenti nella zona rossa. Per quanto riguarda la viabilità, oltre al divieto di transito nelle aree alluvionate, in modo da lasciare spazio a mezzi e uomini impegnati nei lavori di ripristino, volontari compresi, è stato sospeso tutto il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, ieri e oggi a causa della situazione delle strade, non tutte transitabili. L'amministrazione comunale ha reso noto che una delle priorità è rimuovere detriti e rifiuti. Altra priorità è rappresentata da tombini, caditoie e fognature da liberare rapidamente, per garantire il deflusso dell'acqua soprattutto nelle zone dove sono ancora presenti allagamenti. Restano chiuse fino a domani compreso le scuole di ogni e grado.

