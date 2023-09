GIUDICE DI PACE Sentenza ridà patente ad automobilista che si è negato all'alcoltest L’assessore di Rimini alla sicurezza Juri Magrini: “Rischia di creare un precedente pericoloso per la sicurezza sulle strade"

Sentenza ridà patente ad automobilista che si è negato all'alcoltest.

“Una sentenza che rischia di creare un precedente pericoloso per la sicurezza sulle strade”, commenta così l’assessore alla sicurezza del Comune di Rimini, Juri Magrini, l'ultimo episodio giudiziario che ha visto, a Roma, un automobilista riottenere la patente dopo essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test. E che, secondo Magrini, “rischia solo di far aumentare i comportamenti irregolari, puniti dal Codice della Strada”. Un Giudice di Pace ha infatti stabilito che la patente non può essere sospesa all’automobilista che rifiuta di sottoporsi al test dell'etilometro, cioè non senza una visita medica o senza attendere un procedimento che accerti eventuali responsabilità.

“Si tratta – continua l'assessore riminese – di una sentenza molto pericolosa, in quanto credo che, se venisse meno la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per chi si rifiuta di fare il test o di sottoporsi a esami medici (comma 7 dell’articolo 186 del Codice della strada), verrebbe meno anche la necessaria componente deterrente di questa norma, facendo aumentare i casi di rifiuto”. “Un rischio che vanificherebbe – conclude – anche i tanti servizi che puntualmente vengono svolti a tutte le ore del giorno e della notte, dalla Polizia Locale di Rimini, sul fronte del contrasto alla guida in stato d’ebbrezza”.

Nel 2023, a Rimini, delle 504 sanzioni contestate per guida in stato d'ebrezza, quasi il 5% corrisponde a persone che si sono rifiutate di sottoporsi agli esami. “Una percentuale che con questo tipo di sentenza, rischia di aumentare e rendere quindi più pericolose le nostre strade.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: