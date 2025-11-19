"Senza consenso è violenza sessuale": sì unanime della Camera

Giorgia Meloni sale al Quirinale per un chiarimento col presidente della Repubblica Mattarella dopo le tensioni sul caso Garofani. Fonti di Palazzo Chigi rivelano che il colloquio è stato chiesto dalla presidente del Consiglio, che ha espresso al capo dello Stato “rammarico per le parole istituzionalmente e politicamente inopportune pronunciate in un contesto pubblico dal consigliere Francesco Saverio Garofani”, e riportate da “La Verità”. L'articolo riportava un presunto piano del Quirinale per “fermare Meloni” in vista delle politiche e della possibile sua ascesa proprio al Colle. La visita di oggi rimarca però che non esiste scontro istituzionale, e ribadisce sintonia. Intanto alla Camera c'è il sì unanime alla nuova proposta di legge sulla violenza sessuale, dopo una trattativa tra Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein: viene riscritto integralmente l'articolo 609 bis del codice penale, introducendo la nozione di consenso, in linea con la Convenzione di Istanbul. “Senza consenso – è il nodo della questione – è violenza sessuale”.
Nel video gli interventi alla Camera di Maria Carolina Varchi, deputata Fratelli d'Italia, e di Laura Boldrini, deputata Partito Democratico