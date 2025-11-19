POLITICA ITALIA "Senza consenso è violenza sessuale": sì unanime della Camera Giorgia Meloni sale al Quirinale per un chiarimento col presidente della Repubblica

Giorgia Meloni sale al Quirinale per un chiarimento col presidente della Repubblica Mattarella dopo le tensioni sul caso Garofani. Fonti di Palazzo Chigi rivelano che il colloquio è stato chiesto dalla presidente del Consiglio, che ha espresso al capo dello Stato “rammarico per le parole istituzionalmente e politicamente inopportune pronunciate in un contesto pubblico dal consigliere Francesco Saverio Garofani”, e riportate da “La Verità”. L'articolo riportava un presunto piano del Quirinale per “fermare Meloni” in vista delle politiche e della possibile sua ascesa proprio al Colle. La visita di oggi rimarca però che non esiste scontro istituzionale, e ribadisce sintonia. Intanto alla Camera c'è il sì unanime alla nuova proposta di legge sulla violenza sessuale, dopo una trattativa tra Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein: viene riscritto integralmente l'articolo 609 bis del codice penale, introducendo la nozione di consenso, in linea con la Convenzione di Istanbul. “Senza consenso – è il nodo della questione – è violenza sessuale”.

Nel video gli interventi alla Camera di Maria Carolina Varchi, deputata Fratelli d'Italia, e di Laura Boldrini, deputata Partito Democratico

