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Senza Roberto Vannacci il centrodestra non vincerebbe

Partiti al confronto interno in vista del ballottaggio alle comunali, ultimo test prima delle elezioni politiche

di Francesca Biliotti
1 giu 2026

Partiti al confronto interno dopo le ultime elezioni comunali, che dati alla mano hanno segnato la crescita di Fratelli d'Italia: l'istantanea è stata scattata da Ipsos Doxa, che ha sottolineato come è il neo partito di Roberto Vannacci a fare però la vera differenza. Stimato oggi al 4,8%, se si alleasse col centrodestra gli darebbe la vittoria, compreso il premio di maggioranza che, in base alla legge elettorale attualmente in discussione alla Camera, scatta per chi supera il 42%. Senza quel patto, invece, premio e primato andrebbero al campo progressista.

Anche le rilevazioni della società di Nando Pagnoncelli confermano che l'onda lunga del referendum sulla giustizia non c'è stata, compensata da un lieve calo dell'astensione, e che il centrodestra ha sostanzialmente tenuto.

Al di là dei sindaci eletti, e in attesa di quelli da consacrare ai ballottaggi il prossimo fine settimana, il sondaggio pesa i singoli partiti, e il bilancio a destra è positivo solo per Fratelli d'Italia, in crescita dell'1,4%. Forza Italia perde lo 0,8% mentre la Lega appare stabile al 5,7%, tallonata da Vannacci. Il Partito Democratico scende invece di due punti e si attesta al 20,1%, i 5Stelle tengono col 14,5% e Alleanza Verdi-Sinistra sfiora il 7%.




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