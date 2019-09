Senzatetto dormiva al Pronto Soccorso dell'Ospedale, ultimo atto di una stagione 'positiva' per la Questura

L’Ospedale “Infermi” di Rimini scambiato per un dormitorio. Da alcuni giorni infatti un quarantenne teramano, si era ricavato un giaciglio nei sotterranei del Pronto Soccorso. Scoperto dagli operatori della Polizia di Stato con presidio al nosocomio. L'uomo, tossicodipendente, con svariati precedenti penali, senza lavoro e soldi, inoltre non residente ha ammesso di aver occupato il locale, ragion per cui è scattato il Foglio di Via Obbligatorio per tre anni dal Comune di Rimini, emesso dal Questore.

E' solo l'ultimo atto di una stagione che la Questura chiude con un bilancio positivo. C'è stato un calo del numero totale dei reati di circa il 20% sullo stesso periodo dell'anno scorso, sia nell'intero territorio provinciale che nel comune di Rimini. Particolarmente efficaci i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei furti in spiaggia Se il numero totale dei reati risulta significativamente in calo, altrettanto significativo è l'incremento dei risultati operativi: a fronte dei 126 arresti effettuati nel periodo 1° giugno - 15 settembre 2018 si è passati a 161, con un incremento del 27%; il numero dei denunciati dall'Ufficio Prevenzione Generali e Soccorso Pubblico è passato dai 368 del 2018 ai 440 di quest'anno, con un incremento del 20% rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso, mentre gli arrestati sono stati ben 121 (rispetto i 95 dello scorso anno).

Sono state identificate e controllate poco più di 15 mila persone e, nei diversi posti controllo predisposti, fermate migliaia di auto.

La Squadra Mobile della Questura di Rimini, ha arrestato 33 persone (rispetto alle 19 dello scorso anno riferite allo stesso periodo estivo). Particolarmente importante è stato il risultato conseguito nel contrasto all’attività di spaccio di stupefacente. La Polizia di Stato ha infatti sequestrato nel corso dei mesi estivi diverse tipologie di sostanza stupefacente, per un quantitativo di oltre 13 chili tra cocaina, eroina, ecstasy, ketamina, MDMA, marijuana e hashish. Forte e in aumento il contrasto all'abusivismo commerciale e alle irregolarità dei locali pubblici.