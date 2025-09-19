Separazione delle carriere, per l'opposizione fa parte "di una logica di scambio tra partiti di governo"

Ieri la Camera ha dato il terzo via libera alla riforma costituzionale della giustizia, ma si aprono anche le porte al referendum. Terzo sì della Camera alla riforma della giustizia, che prevede la tanto contestata separazione delle carriere dei magistrati, e che ora andrà in Senato per la quarta e definitiva approvazione. C'è però la concreta possibilità di un referendum alla fine del percorso legislativo, poiché la riforma sta passando con la sola maggioranza assoluta e non con quella dei due terzi, dunque la costituzione prevede la consultazione popolare. L'opposizione è assai critica sul testo di legge.

Nel video le interviste a Elisabetta Piccolotti; deputata Alleanza Verdi-Sinistra; Peppe De Cristofaro, senatore Alleanza Verdi-Sinistra







