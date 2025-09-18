TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:47 Il DG Sergio a Fortune Entertainment: "Vocazione internazionale per San Marino RTV, su Auditel nel 2027" 12:04 Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" 11:53 Un videogioco da "Mille e una notte" 10:32 Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo 10:21 Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi 09:52 Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto 09:31 Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina 09:02 Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici 07:36 L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Separazione delle carriere, terzo sì alla Camera, ma scoppia la bagarre

Gli applausi partiti dai banchi del governo scatenano l'opposizione che tenta di occupare l'Aula

di Francesca Biliotti
18 set 2025

Terzo sì alla riforma costituzionale della giustizia, scoppia la bagarre alla Camera. Via libera della Camera alla terza lettura della riforma che prevede la separazione delle carriere in magistratura: la maggioranza assoluta, con 243 sì, è stata raggiunta, ma non quella dei due terzi, per cui alla fine dei quattro passaggi previsti per ogni riforma costituzionale, l'ultimo sarà in Senato, si dovrà tenere il referendum confermativo. Dopo la proclamazione del presidente Costa, sono partiti gli applausi, non solo dai banchi della maggioranza, ma anche da quelli del governo. Fatto contestato dall'opposizione, che ha poi virato su tutt'altro argomento. Gli applausi e gli schiamazzi però continuano, l'opposizione cerca di occupare l'aula nonostante la capogruppo Pd Braga, insieme alla segretaria Schlein, cerchino di riportare la calma. La seduta viene sospesa, poi è la volta del capogruppo 5Stelle.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Chiara Braga, capogruppo deputati Partito Democratico, e di Riccardo Ricciardi, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia