POLITICA ITALIA Separazione delle carriere, terzo sì alla Camera, ma scoppia la bagarre Gli applausi partiti dai banchi del governo scatenano l'opposizione che tenta di occupare l'Aula

Terzo sì alla riforma costituzionale della giustizia, scoppia la bagarre alla Camera. Via libera della Camera alla terza lettura della riforma che prevede la separazione delle carriere in magistratura: la maggioranza assoluta, con 243 sì, è stata raggiunta, ma non quella dei due terzi, per cui alla fine dei quattro passaggi previsti per ogni riforma costituzionale, l'ultimo sarà in Senato, si dovrà tenere il referendum confermativo. Dopo la proclamazione del presidente Costa, sono partiti gli applausi, non solo dai banchi della maggioranza, ma anche da quelli del governo. Fatto contestato dall'opposizione, che ha poi virato su tutt'altro argomento. Gli applausi e gli schiamazzi però continuano, l'opposizione cerca di occupare l'aula nonostante la capogruppo Pd Braga, insieme alla segretaria Schlein, cerchino di riportare la calma. La seduta viene sospesa, poi è la volta del capogruppo 5Stelle.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Chiara Braga, capogruppo deputati Partito Democratico, e di Riccardo Ricciardi, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: