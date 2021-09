TRAFFICO DI DROGA Sequestrati dalla GdF di Rimini beni e disponibilità finanziarie per oltre 56mila euro detenute sul Titano

La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato beni e oltre 56mila euro di disponibilità finanziarie detenute a San Marino. Si tratta della seconda parte di una operazione che aveva visto finire in manette un uomo, di origine sarda, arrestato a Rimini nel 2019 - individuato a bordo di un natante di 10 metri ormeggiato nel porto - per traffico internazionale di droga e appartenente ad un’organizzazione criminale operante in Europa e in Oceania nel traffico di cocaina proveniente dal Centro e Sudamerica. Il mandato di arresto europeo era stato emesso dall'autorità giudiziaria francese.

Il provvedimento di sequestro per ipotesi di riciclaggio è stato invece emanato dall’autorità giudiziaria sammarinese: l'uomo avrebbe infatti trasferito ed occultato somme di denaro su conto corrente intestato a suo nome proprio sul Titano, per ostacolare l’individuazione dell’origine illecita dei fondi e proteggerli da provvedimenti giudiziari. "L’operazione testimonia ancora una volta, l’importanza della collaborazione internazionale indispensabile per contrastare in maniera sempre più efficace il crimine - afferma la Guardia di Finanza - specie nel campo finanziario ove il crescente interesse delle organizzazioni criminali mira ad individuare all'estero nuove aree di investimento".

