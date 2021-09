CONTROLLI GUARDIE ZOOFILE Sequestrato cucciolo sfruttato per accattonaggio

Sequestrato cucciolo sfruttato per accattonaggio.

Sequestrato delle Guardie Zoofile Fare Ambiente di Rimini - in collaborazione con il personale dell’Ufficio ambiente della Polizia Locale - un cucciolo sfruttato per accattonaggio. Una pratica che spesso nasconde maltrattamento, malnutrizione o detenzione - denunciano le Guardie - . Gli animali, spesso cani giovani di piccola taglia o cuccioli, sono legati a corde, privi di acqua e cibo, costretti a stazionare a lungo sull’asfalto in luoghi caldi e malsani, sottoposti a forte stress ed esposti al passaggio di numerose persone, per suscitare pietà nei passanti. Quindi l'appello è quello di contattare le Forze dell’ordine competenti per territorio e di evitare di offrire denaro a persone dedite all’accattonaggio, per le quali è prevista una sanzione fino a 600 euro e la confisca dell'animale.

