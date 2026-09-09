LOTTA AI RAGGIRI Sergio Cavoli, 'supereroe' anti-truffe: “Aiutare i più deboli è il mio obiettivo” Lo scrittore e attivista ha creato un sito web dal quale scaricare, gratuitamente, un vademecum per conoscere le truffe e non farsi raggirare

Per Sergio Cavoli il contrasto alle truffe è diventato una missione, per proteggere le persone fragili. Scrittore e attivista, classe '72, palermitano di nascita e cagliaritano d'adozione, ha creato il sito Infotruffe.com. All'interno è possibile scaricare gratuitamente un manuale con spiegazioni, dritte, consigli per non cadere nella trappola dei truffatori, nella vita reale, online o al telefono, in un periodo storico in cui i raggiri diventano sempre più ingegnosi grazie all'uso criminale delle tecnologie. Sul sito anche semplici spiegazioni video, per un progetto senza scopo di lucro.

"Questo lavoro - spiega Cavoli - nasce dalla mia esperienza e dalla volontà di offrire uno strumento concreto di prevenzione. Vivo una condizione di fragilità: sto affrontando una battaglia, ho subito un grave intervento oncologico, ho la sclerosi multipla e il mio desiderio più vivo è quello di lasciare qualcosa di concreto alla società, alla comunità che tanto mi ha dato".

"Se (i truffatori, nda) ci mettono fretta - prosegue lo scrittore - o se ci mettono paura, bisogna chiedere aiuto. Se ci dicono di 'non dirlo a nessuno', è necessario comporre il numero di emergenza: il 112, in tutta Europa". Tante le tipologie di truffe, da quella della bottiglietta sulla ruota dell'auto a tanti altri raggiri, fino a quelle a distanza. Nel vademecum, "c'è un'ampia sezione dedicata al mondo tecnologico, alle truffe informatiche. Evitate di dare il PIN, l'OPT o una password a chi ci chiama per telefono. Nessun operatore di banca, nessun agente di polizia, nessuna forza di polizia chiamerà chiedendoci una password". Attenzione, poi a non far entrare nessuno in casa che, afferma Cavoli, "è il luogo più sicuro che ci sia. Se si dovesse presentare qualcuno, chiamiamo sempre il 112. Invito a condividere con quante più persone questo lavoro. Più riusciamo ad informare, più protetti siamo".

Nel servizio l'intervista a Sergio Cavoli, autore del “Vademecum Contro le Truffe”

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: