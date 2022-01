RIMINI Sergio De Vita si dimette dal Popolo della Famiglia dopo le posizioni "novax" espresse da Adinolfi

Sergio De Vita, referente locale del Popolo della Famiglia si dimette dal suo incarico dopo le posizioni “novax” assunte nelle ultime settimane dal presidente del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. "Pur essendo contrario all’obbligo vaccinale del governo Draghi, - scrive De Vita - penso che il vaccino rappresenti il principale strumento di contrasto al covid e quindi ritengo sbagliato e politicamente irresponsabile minare la credibilità dell’azione vaccinale in corso. Questo non mi impedisce di essere critico sul modo in cui il governo in questi due anni ha affrontato i problemi sociali connessi alla pandemia. Si esaurisce, per me, un quinquennio di attività politica sotto le insegne del Popolo della Famiglia - conclude.

