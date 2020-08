Sergio Zavoli: in Senato un minuto di silenzio, poi l'applauso

Sentiamo Dario Franceschini

Un minuto di silenzio, poi l'applauso: l'Aula del Senato ha voluto ricordare così, in apertura di seduta, Sergio Zavoli, scomparso martedì sera all'età di 96 anni. "E' stato un giornalista e scrittore di incredibile talento e brillante intelligenza, tra i più vivaci e importanti narratori della nostra storia", ha detto la presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha sottolineato "il grande dispiacere personale, di tutti i senatori e dell'amministrazione per non aver potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitarie, la camera ardente qui in Senato per tributargli l'ultimo saluto".





I funerali di Sergio Zavoli si terranno domani alle 10 nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma. Poi sarà portato a Rimini: Camera ardente al Teatro Galli, domani dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12. E questa sera nuovo omaggio di San Marino RTV, alle 22.05 con Paolo Mieli e la puntata di Italiani di Carta dedicata proprio a Zavoli.



"Era un gigante", ha detto Dario Franceschini, ministro dei Beni e attività culturali e del Turismo "Nell'era della velocità, la forza della quiete e riflessione". Sentiamolo