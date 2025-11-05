RIMINI Serie di furti e spaccate, denunciato 35enne riminese L'uomo, già condannato per furto e con numerosi precedenti, è ritenuto responsabile di diversi colpi messi a segno in città nelle ultime settimane. Tra la vittime anche il bar di cui era cliente abituale

Un riminese di 35 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio è stato denunciato dalla Polizia di Stato per essere il responsabile di una serie di furti e spaccate perpetrati presso alcuni esercizi pubblici riminesi nelle ultime settimane. L’indagato, il 22 gennaio era stato condannato in via definitiva a 4 mesi di reclusione per tentato furto.

L’indagine della Squadra Mobile, con il supporto delle Volanti della Questura, ha permesso di identificare il presunto autore grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e a testimonianze raccolte dopo alcuni furti delle serate del 12, del 14 e del 31 ottobre. Qui, durante l’orario di chiusura, un uomo, completamente travisato, si era introdotto all’interno di un bar (per due volte) e di un albergo forzando porte o finestre. Nel primo caso, ha asportato denaro contante dalla cassa per circa 1000 euro, mentre, nel caso dell’albergo, alcuni attrezzi da lavoro, uno smartphone ed altri oggetti.

Lo stesso bar, colpito due volte dall’indagato, era un luogo in cui andava abitualmente come cliente. La perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire numerosi capi di abbigliamento compatibili a quelli indossati dall’autore dei furti.

