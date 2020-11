Serra di marijuana in casa, arrestati coniugi a Montescudo di Rimini

I vicini hanno chiamato i Carabinieri perché sentivano una coppia litigare all'interno di un appartamento a Montescudo, nel Riminese.





Dopo aver escluso si trattasse di un caso di maltrattamenti in famiglia, gli agenti hanno proceduto al controllo dell'abitazione scoprendo, nella stanza vicino alla camera da letto, una serra con 21 piante di marijuana, in procinto di sbocciare. Ad attirarli nella stanza, il "fortissimo odore acre della Marijuana", come riporta una nota dei Carabinieri. La coppia di coniugi, lei 26 anni barista occasionale, cittadina ucraina, lui imbianchino riminese di 37, è stata arrestata dai carabinieri delle stazioni di Morciano e Montescudo per coltivazione e detenzione di droga. Nell'appartamento sono state sequestrate anche alcuni sacchetti di 'erba' già confezionata, per un totale di 220 grammi.