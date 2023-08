DEGRADO Setacciati immobili abbandonati della zona sud di Rimini: rintracciate 10 persone Servizio congiunto tra forze di Polizia

Non si ferma l'impegno delle forze dell'ordine per presidiare il territorio, in particolare nella zona sud di Rimini. Ieri mattina ad essere controllati, da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Reparto Prevenzione Crimine e Nucleo sicurezza urbana, tutti quei siti abbandonati in cui trovano alloggio, abusivamente, persone senza fissa dimora o sbandati. Sono stati controllati due hotel, l’ex colonia Enel e un camping dove sono state rintracciate, in totale, 10 persone, 9 delle quali straniere. Tutte quante le persone sono state denunciate, e per 5 dei cittadini stranieri è stato adottato il provvedimento di espulsione.

