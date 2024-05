Si apre una settimana che si annuncia decisiva per l'inchiesta sulla corruzione in Liguria. Oggi dovrebbero essere effettuate le copie forensi di telefoni, pc e altri dispositivi di Toti. In programma anche le audizioni di diversi testi tra cui il sindaco di Genova, Bucci. E I pm vogliono riascoltare la registrazione dell'interrogatorio di Roberto Spinelli, figlio di Aldo.