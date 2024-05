ITALIA Settimana decisiva per l'inchiesta in Liguria

Settimana decisiva per l'inchiesta in Liguria.

Si apre una settimana che si annuncia decisiva per l'inchiesta sulla corruzione in Liguria. Oggi dovrebbero essere effettuate le copie forensi di telefoni, pc e altri dispositivi di Toti. In programma anche le audizioni di diversi testi tra cui il sindaco di Genova, Bucci. E I pm vogliono riascoltare la registrazione dell'interrogatorio di Roberto Spinelli, figlio di Aldo.

