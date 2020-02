Settimana importante per il governo, tra riforme e intercettazioni

E' stato un fine settimana di manifestazioni, sabato il M5S è tornato in piazza per dire “mai più vitalizi”, e domenica è stata la volta delle Sardine, che a Roma hanno già iniziato a dividersi. Entrambe le proteste nella stessa piazza della Capitale, Santi Apostoli, in nessuno dei due casi risultata piena, segno che una qualche flessione tra i seguaci di entrambi i movimenti c'è stata. Si apre una settimana comunque importante per il governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiarisce di “non essere alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostiene il governo”. Ma c'è anche chi, nel Pd, sta pensando di allargare la maggioranza attuale per rendere inefficaci le offensive di Matteo Renzi. Stasera è previsto un vertice sulle riforme, e domani esecutivo alla prova del Senato sulle intercettazioni.

Nel video l'intervista a Matteo Salvini, senatore della Lega, che parla della tenuta del governo e del futuro di Roma