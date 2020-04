Settimana instabile sul fronte meteo, "una tregua alla siccità" per Coldiretti

Si apre una settimana instabile, a livello meteorologico, soprattutto al Sud e su parte del Centro, con un Nord solo parzialmente e temporaneamente coinvolto nei fenomeni. Piogge, rovesci e temporali anche forti insisteranno fino a giovedì secondo le previsioni di Carlo Migliore, meteorologo di 3bmeteo.com.

"La pioggia salva i raccolti nelle campagne italiane e strappa una tregua alla siccità che ha stretto la penisola in una morsa con il livello del Po sceso in basso come a Ferragosto per effetto delle precipitazioni praticamente dimezzate nel 2020". È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sullo stato di campi coltivati e frutteti con le riserve idriche insufficienti da nord a sud. Con l'analisi l'organizzazione agricola sostiene che "con il fermo delle attività industriali per evitare i contagi da Covid-19, il Po non è mai stato così limpido con un livello idrometrico sceso a -2,53 metri al Ponte della Becca basso come a metà agosto ma la pioggia sta dando una boccata d'ossigeno ai grandi laghi del nord con percentuali di riempimento in crescita che vanno dal 28,2% di quello di Como al 47,1% dell'Iseo fino al 51,9% del Maggiore". "La situazione - aggiunge Coldiretti - resta grave nel Mezzogiorno".