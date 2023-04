Settimo giorno di ricovero: altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi

È stata un'altra notte tranquilla, la sesta di ricovero all'ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi. Lo apprende l'Ansa da fonti ospedaliere. L'ex premier è in terapia intensiva nell'ospedale milanese da mercoledì mattina. Al momento non sono previsti bollettini medici. All'ospedale è arrivato anche Orazio Fascina, padre di Marta, che quotidianamente si reca a far visita al presidente di Forza Italia. Prima aveva fatto ingresso in ospedale il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi e primario di terapia intensiva al San Raffaele.

