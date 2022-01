Settimo giorno di sciopero della fame per l'insegnate di Rimini

Entra nella settimana giornata di sciopero della fame il professore di Rimini Diego Zannoli, sospeso dallo scorso settembre dalla scuola, perché contrario alla necessità di dover esibire il Green pass per svolgere il suo mestiere. Dal 12 gennaio non si nutre e ingerisce soltanto acqua naturale. Oggi, secondo quanto riportano i siti di Rimini, cercherà di far sentire le sue ragioni alla Giunta Comunale.

“Io non ho scadenza, vado avanti a oltranza. Mi devono ascoltare: queste imposizioni hanno finito per creare delle divisioni, tra parenti, amici e colleghi, è questo che contesto. In questo momento siamo una Repubblica che non sa accogliere le diversità e a mio parere è un campanello d’allarme. Sono proprio curioso di vedere se lasceranno un 36enne morire di fame. A questo punto mi aspetto un intervento del Governo, prego e digiuno per la pace”.