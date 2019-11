Settimo giorno in mare per la Alan Kurdi

Al settimo giorno senza porto la Alan Kurdi, la nave di Sea Eye con a bordo 88 migranti, ha annunciato di essere entrata in acque territoriali italiane 'per cercare riparo dal vento e dalle onde'.

Evacuata per ragioni sanitarie una ventenne. Per la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgense "non siamo di fronte ad alcuna invasione" di migranti, ha detto in un'intervista a Repubblica. La ministra propone di modificare il Memorandum siglato con la Libia nel 2017, sostenere i rimpatri volontari e svuotare i centri libici.

Il leader della Lega, Salvini, commenta intanto l'intervista del ministro dell'Interno a Repubblica: 'Lamorgese dimostra di non conoscere nemmeno i dati ufficiali del Viminale affermando che gli sbarchi sono aumentati solo a settembre - scrive su Facebook - sono invece cresciuti sia a settembre che a ottobre, ovvero da quando c'è lei'