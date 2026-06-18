Severo monito del presidente Mattarella contro le morti sul lavoro

Dopo aver letto la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla condizioni di lavoro in Italia, con una disamina dei fatti alla base della tragedia di Casteldaccia, due anni fa, quando morirono cinque operai, il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio per esortare le istituzioni al massimo impegno contro le morti sul lavoro. “Un bene, quello della vita – scrive il capo dello Stato – che deve essere tutelato in via assoluta e non può rappresentare il prezzo per poter svolgere un mestiere. Le vite spezzate a Casteldaccia – continua – come tutti i tragici incidenti sul luogo di lavoro, costituiscono una ferita per l'intera collettività e suonano monito costante, per istituzioni e parti sociali, sulla necessità di adottare misure sempre più efficaci e innovative a garanzia dell'incolumità di ciascun lavoratore”.

Ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni alla Camera il 25 giugno per gli 80 anni della prima seduta dell'assemblea Costituente, prima del vertice intergovernativo tra Italia e Francia. La presidente ha dovuto puntualizzare sul femminicidio, chiamata in causa dopo le esternazioni di Vannacci, che lo ritiene un reato inutile così come la distinzione. Alla Camera l'argomento principale resta la legge elettorale, attesa la prossima settimana alla prova dell'Aula. Il leghista Iezzi fa la sua profezia, “vedrete che anche il Partito Democratico voterà contro le preferenze”, lasciando intendere che nessuna forza politica, checché ne dica, vorrebbe reintrodurle, per avere le mani libere e decidere autonomamente chi mandare in Parlamento. Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia) aveva annunciato un emendamento in tal senso, ma Iezzi ribadisce che non c'è una proposta unitaria di maggioranza, e che la Lega è contraria.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio







