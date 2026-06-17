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Sfasciano la vetrina e rubano la cassa: arrestati grazie a due agenti fuori servizio

I due malviventi sono entrambi residenti a Rimini da anni e già noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti. Gli agenti hanno annotato la targa dello scooter su cui sono fuggiti, aiutando il riconoscimento

17 giu 2026
Sfasciano la vetrina e rubano la cassa: arrestati grazie a due agenti fuori servizio

Un cinquantenne e un trentenne sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Rimini per furto aggravato in concorso ai danni di un negozio di ortofrutta nei pressi di via Pascoli, con il cinquantenne denunciato anche in flagranza per possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

Il colpo è andato in scena la notte del 10 giugno: i due malviventi travisati hanno infranto le vetrate del negozio e si sono impossessati del registratore di cassa. Il rumore ha allertato due agenti fuori servizio che si trovavano nelle vicinanze, intervenuti immediatamente.

Uno dei due, pur senza riuscire a fermarli in flagranza, ha raccolto elementi utili sui due fuggitivi, che si sono dati alla fuga: uno in bicicletta rossa, l'altro su uno scooter di cui è stata rilevata la targa. Gli approfondimenti investigativi della Squadra Mobile e delle Volanti, basati sulla descrizione fornita dagli agenti, sulle immagini delle telecamere di sorveglianza e sugli accertamenti sul mezzo utilizzato nella fuga, hanno permesso di identificare i due responsabili, entrambi residenti a Rimini da anni e già noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti.

Il più giovane era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria trisettimanale, misura cautelare disposta dopo un arresto in flagranza lo scorso 26 maggio per un furto su un'autovettura in sosta. Il cinquantenne, rintracciato dalla Squadra Mobile per l'identificazione formale, è stato trovato in possesso di numerosi arnesi da scasso, da cui la denuncia aggiuntiva. 




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